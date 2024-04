C'est une extraordinaire découverte archéologique : des pièces d'or datant du IIIe siècle, trouvées en 1985 au fond d'une crique de l'île de Beauté. Quelle est leur origine ? Le mystérieux trésor de Lava passionne toujours les historiens. Quant à ses découvreurs, ils n'ont pas manqué d'imagination pour éviter de restituer leur trouvaille à l'Etat. Dans "Affaires sensibles", ils racontent une partie de leurs "embrouilles".

C'est une saga corse à rebondissements, qui débute en 1985, que retrace "Affaires sensibles". Entre argent facile, mensonges et trafic, l'histoire du trésor de Lava est aussi un feuilleton judiciaire. L'un de ses découvreurs était de retour devant le tribunal en janvier 2024 pour "recel et détention d'un bien culturel maritime". En 1995, Félix et Ange Biancamaria avaient déjà été condamnés à dix-huit mois de prison avec sursis pour avoir tenté de vendre, lors d'enchères à Monaco, 78 pièces d'or datant de l'Antiquité, découvertes dans une crique du golfe de Lava, sur la côte Ouest de la Corse.

Dix ans auparavant, partis à la pêche aux oursins avec un de leurs amis, les deux frères avaient mis la main sur ces pièces d'une valeur inestimable. Des monnaies de toutes tailles, à l'effigie de quatre empereurs romains. Au total, ils en ont remonté plus de 600 du fond de l'eau... mais se sont bien gardé de déclarer leur découverte. Pour "Affaires sensibles", ces jumeaux issus d'une bonne famille de l'île de Beauté ont accepté de raconter comment, grisés par la fièvre de l'or, ils ont mené grand train en revendant illégalement à des collectionneurs peu scrupuleux ces monnaies rarissimes du IIIe siècle... jusqu'à la dénonciation anonyme qui a déclenché une tempête judiciaire.

Ces monnaies auraient pu appartenir à un officier de haut rang, proche de l'empereur

Ce trésor, dont le contenu total est estimé aujourd'hui à 1 200, et peut-être 1 400 monnaies, est le plus important qui ait été découvert pour le IIIe siècle. Les plus spectaculaires de ces pièces sont des médaillons d'une quarantaine de grammes. Tel "ce multiple de 8 aurei, de Claude II, détaille Vincent Drost, conservateur à la BNF. On voit l'empereur en tenue militaire, donc avec sa cuirasse, très décorée. C'est un objet exceptionnel, qui a sans doute été distribué par l'empereur lui-même à un haut fonctionnaire ou à un officier de haut rang, qui se trouve dans les premiers cercles du pouvoir."

Michel L'Hour, archéologue qui s'est mué en détective pour traquer les pièces éparpillées dans le monde entier, est du même avis. Selon lui, "le propriétaire initial de cet ensemble monétaire et des objets qui l'accompagnent est sans doute un officier ou quelqu'un qui a eu un rôle extrêmement important pendant presque une décennie au moins, et qui a servi de près quatre empereurs successifs au moins, qui sont Gallien, Claude II le Gothique, Quintille et Aurélien".

Les versions fantaisistes des frères Biancamaria

Qu'est-il arrivé à ce haut dignitaire pour qu'une partie de sa fortune finisse dans les eaux corses ? A-t-il fait naufrage au large de l'île, à l'époque province de l'empire romain ? Aucune trace d'épave n'a été trouvée dans les fonds marins, il est donc impossible de le savoir.

L'histoire de ce trésor reste un mystère. Et ce ne sont pas les deux protagonistes de l'affaire qui allaient l'éclaircir... Lors de l'enquête menée en Corse, les frères Biancamaria ont tenté par tous les moyens de faire croire qu'ils n'avaient pas trouvé ces pièces en mer (un trésor découvert en mer revient en totalité à l'Etat, alors qu'à terre, il peut être partagé entre son découvreur et le propriétaire du terrain). Héritage imaginaire, travaux de terrassement qui auraient soi-disant permis la découverte... aucune de leurs versions fantaisistes n'a convaincu ni les enquêteurs ni le tribunal. Quant à l'Etat, propriétaire légal d'un trésor de 1 700 ans d'âge, il n'en a récupéré qu'une infime partie... au grand désespoir des historiens.

