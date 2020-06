VIDEO. La grande saga du cinéma drive-in depuis la crise de 1929... jusqu'à son retour surprise pendant celle du coronavirus

"Le drive-in est le lieu que les Européens, et en particulier les Français, ont très peu connu en vrai, mais sur lequel ils fantasment parce qu’il représente toute la pop culture américaine des années 1950 et 1960", rappelle la journaliste Ursula Michel au magazine "20h30 le samedi" (replay). Son concept ? "Come as you are in the family car [Venez comme vous êtes dans la voiture familiale]", précise Michel Etcheverry, spécialiste du cinéma américain.

C'est une nouvelle façon d’aller au cinéma, seul ou entre amis, habillé classe ou débraillé, accompagné de son doudou préféré ou de ses enfants "qui peuvent faire le bruit qu’ils veulent en ne dérangeant personne, hormis leurs parents… mais ils ont l’habitude", note-t-il. Se faire une toile dans sa voiture en mangeant et buvant comme à la maison… Le rêve ? Peut-être, mais au départ, le drive-in, c’est tout… sauf l’insouciance.

Ce come-back survivra-t-il à la réouverture des salles de cinéma ?

"Le drive-in n’est pas du tout né pendant cette période-là mais pendant la Grande Dépression [The Great Depression] dans les années 1930 aux Etats-Unis, à un moment où on est très loin de la prospérité", raconte Ursula Michel. Cette crise de 1929 a en effet ruiné un très grand nombre d’Américains. "Pourquoi donc ne pas concilier les deux seuls 'luxes' que peuvent encore se permettre les Américains en 1933 : la voiture et le cinéma ?" analyse Michel Etcheverry. L’idée germe alors dans la tête d’un entrepreneur du New Jersey, Richard Milton Hollingshead, Jr.

"Il a commencé dans son jardin en nouant des draps sur les arbres et avec un projecteur Kodak de 1928 avant de faire des tests pour voir comment il était possible de diffuser en plein air, et surtout, de pouvoir regarder de sa voiture. Avec la grosse problématique du son car il y avait déjà des films parlants", explique-t-elle. Le concept prend et connaît le succès en cette période de crise pendant laquelle les gens ont besoin de divertissement... comme en 2020. Le cinéma de plein air a ainsi fait son come-back pendant la crise sanitaire liée coronavirus Covid-19, avec les salles de cinéma fermées pendant trois mois pour cause de distanciation sociale. Ce revival surprise durera-t-il en France après leur réouverture ce lundi 22 juin ?

