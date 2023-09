VIDEO. "La carrière des idoles peut commencer dès l'école primaire" : des stars de la K-pop de plus en plus jeunes, en Corée du Sud

Durée de la vidéo : 3 min

Antoine, 24 ans, est passionné de K-pop. Lors d'un voyage en Corée du Sud, le jeune homme a eu l'opportunité de danser dans l'un des studios les plus réputés de Séoul. Une expérience inoubliable qui lui a également permis d'en apprendre plus sur la formation des futures idoles.

La K-pop, apparue au début des années 1990, s'est popularisée à travers le monde vers la fin des années 2000. Aujourd'hui, certains des groupes les plus connus sont issus de ce mouvement musical : BTS, Blackpink, EXO... cumulant des milliards d'écoutes sur les plateformes de streaming.

Les équipes de "13h15 le samedi" (X, #13h15) ont suivi Antoine, 24 ans et fan de K-pop. A Paris, il a rejoint un groupe de K-pop "dance cover", dans lequel il reproduit les chorégraphies de ses groupes préférés. Le jeune homme a réalisé son rêve en se rendant en Corée du Sud, pour approcher au plus près ses idoles.

Des stars de plus en plus jeunes

Lors de ce séjour à Séoul, Antoine se rend avec une amie dans un studio de danse très réputé, le SL Studio, où peuvent être repérées les futures stars de la K-pop. Très rapidement, il se rend compte du talent et du jeune âge des autres danseurs. "Actuellement la carrière des idoles en Corée débute de plus en plus tôt, cela peut commencer dès l'école primaire", explique la professeure de danse. "Avec un peu de talent, votre carrière peut démarrer très tôt. Il faut d'abord très bien chanter et danser, mais ça s'acquiert avec de la pratique", poursuit-elle.

Travail et rigueur semblent être les mots-clés pour prétendre un jour à un destin similaire à celui de Lisa, V ou Jungkook. "Pour être une idole, il faut que sur scène, il se passe un truc en plus, un don. L'expression est très importante. Vous êtes jugés sur votre capacité à exprimer des choses", confie la professeure du jour d'Antoine. Si ce jeune passionné de K-pop a été complimenté sur ses talents de danseur, il sait désormais que le chemin est long et dur pour prétendre à devenir un jour une idole.

Extrait de "Génération K-pop", un reportage diffusé dans "13h15 le samedi" le 30 septembre 2023.

