Vidéo. "J'espère que les Français vont bien voter" : comment Elizabeth II a fait passer son message de soutien à Jacques Chirac face à Jean-Marie Le Pen en 2002

Au premier tour de l'élection présidentielle française de 2002, Jacques Chirac devance, avec 19,88% des voix, le candidat du Front national Jean-Marie Le Pen qui réunit 16,86% des suffrages. Le représentant du Parti socialiste Lionel Jospin n’est pas au second tour. Un séisme politique et un duel inédit qui ne laisse pas indifférente Elizabeth II…

Elle va profiter d’un cocktail pour la presse donné un soir au château de Windsor auquel le correspondant à Londres du quotidien Le Monde à cette époque doit participer. C’est l’occasion de lui faire passer un petit message… "Je suis donc invité à Windsor pour une grande réception. Je l’ai déjà rencontrée à plusieurs reprises et elle m’a posé à chaque fois les mêmes questions…" raconte Marc Roche au magazine "13h15 le dimanche" (replay).

"Le Palais était très content car cela montrait que la reine était antifasciste"

Le reine commence à poser ses questions rituelles au journaliste : "Depuis combien de temps êtes-vous au Royaume-Uni monsieur Roche ? Vous y plaisez-vous ? Et l’inévitable troisième question sur la météo… Là, je me suis dit : 'Ça suffit !' Donc, avant qu’elle me pose la troisième question, je lui ai dit : 'Madame, la situation en France est terrible. Il y a Le Pen au second tour contre Chirac.' Elle me répond alors : 'C’est vrai, c’est une situation inattendue, mais vous savez, j’espère que les Français vont bien voter.'."

"J’appelle le journal en disant que la reine a plébiscité Chirac et ils l’on mis en une, précise l’ancien correspondant du quotidien fondé par Hubert Beuve-Méry en 1944. Et pour une fois, le Palais ne m’a pas appelé pour me remonter les bretelles. Au contraire, il était très content car cela montrait que la reine était antifasciste." Jacques Chirac l’emporte au second tour de cette élection présidentielle en obtenant 82, 21% des voix et entame le premier quinquennat de l’histoire de la Ve République.

