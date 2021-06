VIDEO. "J'aime bien cette idée qu'on puisse réparer la morsure de la mort", affirme une spécialiste de la chirurgie plastique des seins

"Je suis spécialisée dans la chirurgie des seins, dit au magazine '13h15 le samedi' (replay) la chirurgienne plasticienne Isabelle Sarfati. Le corps, c’est important, c’est ce qu’on voit de soi-même. Et l’idée de se débarrasser d’un complexe, de pouvoir prendre du plaisir à cohabiter avec une partie du corps qu’on a pu détester jusque-là, ça donne énormément de pouvoir dans la vie."

Flore, 52 ans, reconstruit son corps depuis six ans. Ce jour-là, elle vient pour sa dernière consultation : "J’ai eu un cancer du sein et surtout une récidive qui a nécessité une ablation du sein. Il y a eu malheureusement une infection et j’ai eu une énorme plaie ouverte sur le torse qui était très impressionnante. C’était évidemment une part de ma féminité…" témoigne-t-elle.

"C’est très difficile à assumer"

"J’ai quand même vécu un été sans sein et c’est particulièrement douloureux pour mon entourage, mes enfants, qui voient une forme de vulnérabilité de la femme, précise Flore. C’est très difficile à assumer. J’ai beaucoup pleuré la perte, mais ces seins ne me manquent pas, parce ceux-là ont été créés, désirés. Ils sont presque écrits. Il y a mon parcours, mon histoire. J’en suis particulièrement fière…"

Le docteur Isabelle Sarfati, titulaire du diplômes de chirurgie générale ainsi que chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique, ancien chef de clinique des Hôpitaux de Paris, se souvient : "Une fois, une patiente m’a dit à propos de son sein qu’on lui avait enlevé : 'C’est la morsure de la mort.' Et moi, j’aime bien cette idée qu’on puisse réparer la morsure de la mort."

