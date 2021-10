"13h15 le dimanche". Mort sur ordonnance > Episodes 3 & 4

Cette série en quatre épisodes du magazine "13h15 le dimanche" (Twitter, #13h15), signée Marie-Pierre Farkas, Henri Desaunay, Jean-Marie Lequertier et Benoît Viudès, revient sur cette affaire d’Etat, l’une des plus complexes de la Ve République : Robert Boulin, ministre du Travail et de la Participation de Valéry Giscard d’Estaing, a été retrouvé mort, le 30 octobre 1979, dans un étang de la forêt de Rambouillet, dans les Yvelines.

Sa fille, Fabienne Boulin-Burgeat, refuse depuis quarante-deux ans la thèse officielle du suicide dans cinquante centimètres d’eau. Et la justice lui a donné raison. Un collège d’experts nommés par le juge de Versailles qui instruit l’affaire depuis 2015 a statué en novembre 2020 : rien dans les examens effectués à l’époque ne permettait de conclure à une mort par noyade du ministre, et encore moins à son suicide. Alors, qui a ordonné la mort d’un ministre en exercice, que certains voyaient déjà à Matignon ?

Un combat pour la vérité

Depuis 2015, les juges de Versailles mènent l’enquête pour "arrestation, enlèvement, séquestration suivis de mort ou assassinat". La famille reprend espoir et demande l’audition de tous les nouveaux témoins qui se sont manifestés depuis 1991, date du non-lieu prononcé par la juge Vichnievsky.

Après des premiers mois fructueux, le dossier s’enlise de nouveau. Fabienne Boulin-Burgeat mène ce combat pour la vérité, bien décidée à aller jusqu’au bout, quitte à porter l’affaire devant la Cour européenne de justice...

