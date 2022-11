COP 27 : déjà le 27e sommet pour le climat

Alors que s’ouvre la COP 27, dimanche 6 novembre, la journaliste Christelle Méral estime qu'"il faut s’attendre au moins à quelques avancées concrètes". Au Brésil, par exemple, Lula est revenu au pouvoir et il promet de protéger la forêt amazonienne. Certains pays d’Afrique pourraient également s’engager à mieux protéger les forêts. "Mais il y a aussi ici à Charm El-Cheikh de grands absents comme le président Xi Jinping. La Chine est pourtant le premier pollueur de la planète", poursuit la journaliste, envoyée sur place.

Un contexte tendu

Le président américain Joe Biden se rendra à la COP 27 dans six jours, après les élections de mi-mandat. Mais si les républicains l’emportent, cela pourrait remettre en cause son plan pour le climat. "Et puis, il y a la guerre en Ukraine. Elle favorise le retour au charbon. Et les pays investissent davantage dans des dépenses militaires que pour celles en faveur de la transition énergétique. C’est un contexte tendu qui pèse sur cette COP 27", conclut Christelle Méral.