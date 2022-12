Biodiversité : préserver la faune dans l'Hexagone

S. Feydel, M. Hauville, A. Tribouart, C. Brunet, P. Guény

Une autre COP s'est ouverte, mercredi 7 décembre à Montréal, cette fois pour préserver la biodiversité. Protéger les zones naturelles et sauver les espèces menacées, en France, c'est une urgence.

Dans le golfe d'Ajaccio (Corse), se trouve un trésor unique au monde. Il faut attendre le soir pour espérer voir l'Hélix de Corse. Cet escargot se nourrit de la végétation locale. Il ne sort que la nuit. Sur la terre entière, il n'existe qu'ici, sur cette place. "C'est le mollusque le plus en danger d'extinction d'Europe", affirme Christine Natali, bénévole au centre permanent d'initiatives pour l'environnement d'Ajaccio. Aujourd'hui, il ne vit plus que derrière des piquets en bois, protégé des piétinements, mais coincé aux côtés de l'aéroport et des usines.

L'Hélix de Corse reste en sursis



Autrefois, cet escargot était sûrement présent tout autour de la Corse, alors des bénévoles tentent de l'aider à survivre au plein air. L'élevage a commencé il y a deux ans, les résultats sont pour l'instant mitigés. L'espèce reste en sursis, comme la grenouille des champs, le martin-pêcheur, l'écrevisse à pattes rouges. Dans l'Hexagone, près d'un quart des reptiles et des amphibiens, et un tiers des oiseaux nicheurs sont menacés de disparition.