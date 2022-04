Accident de bus en Égypte : l'émouvant récit du sauvetage par un rescapé

Les yeux cernés d'hématomes, Emmanuel Marcant et sa compagne Stephanie Chevallier se remettent à peine de l'accident de car dont ils sont sortis vivants. "S'il n'avait pas été là, on serait tous mort", confie-t-elle. Le 12 avril, le couple était en vacances en Égypte, avec trois autres membres de la famille. Tôt dans la matinée, le bus qu'ils empruntaient pour se rendre à une excursion a percuté un autre véhicule. "J'ai vu le démarrage de feu dans les jambes du chauffeur. Donc j'ai crié : 'Il faut sortir du bus, tout le monde va brûler'", raconte Emmanuel Marcant.

14 personnes sauvées

La collision ayant blessé plusieurs passagers, certains ne pouvaient plus bouger. Emmanuel Marcant a alors forcé la porte, et sauvé plus d'une dizaine de touristes. Il a également secouru sa compagne, inconsciente et coincée sous un siège. Après avoir mis à l'abri 14 personnes, Emmanuel Marcant a tenté de secourir un couple à l'avant du bus. "Je n'ai pas pu aller les chercher… Et c'est mon regret, en fait. Mon regret aujourd'hui c'est ça, c'est que j'ai laissé des gens dans le bus", conclut-il, très ému.