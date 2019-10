Transat Jacques Vabre : les marins prennent le large

Larguer les amarres en ce début de matinée, dimanche 27 octobre, il est temps pour les 59 équipages en duo de quitter le Havre en Normandie pour les rives ensoleillées du Salvador de Bahia et le Brésil. La promesse d'une aventure : "On écrit une histoire avec notre bateau, s'enthousiasme Alan Toura, skipper Imaca La Fabrique. Il n'y a pas que la victoire, il y a aussi ce qu'on apporte aux gens".

Une part de rêve

Au public, justement, les marins donnent un peu à rêver, à mesure qu'ils s'élancent sur l'horizon bleu et infini de la mer : "C'est un bonheur à chaque édition! (...) C'est une grande aventure avant la grande aventure du Vent des Globes. C'est un super moment d'émotion", s'exclame, sourire aux lèvres, une dame venue saluer les skippers. "ça fait rêver, c'est vrai", confie un autre. "On aurait envie d'aller avec eux !"Les marins adressent un dernier geste, un dernier au revoir aux spectateurs avant de se retrouver sur la ligne de départ, ce dimanche 27 octobre 2019, à 13h15. Au cours de leur périple, des milliers de spectateurs les suivront dans une course qui devrait se conclure sur les rives brésiliennes.