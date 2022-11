Ocean Viking : quatre migrants évacués et pris en charge à l’hôpital de Bastia

Après 20 jours bloqués au large avec des centaines de migrants à bord, le navire humanitaire Ocean Viking de SOS Méditerranée débarquera vendredi 11 novembre à Toulon. Quatre personnes ont aussi pu être évacuées et prises en charge à l'hôpital de Bastia. Sur place, nous retrouvons le journaliste Jean-André Marchiani.

Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin a annoncé, jeudi 10 novembre, que le navire Ocean Viking débarquera à Toulon (Var) demain. Un tiers des passagers seront relocalisés en France. Ainsi, quatre personnes ont aussitôt pu être évacuées et prises en charge à l'hôpital de Bastia (Haute-Corse). "L’opération n’a duré que quelques minutes. Quatre personnes, trois migrants et un accompagnateur, ont été déposés par un hélicoptère et pris en charge par le service des urgences de l’hôpital de Bastia", détaille le journaliste Jean-André Marchiani, présent sur place.



Toulon va accueillir le bateau

L’alerte avait été prise en compte la matin-même. Trois migrants nécessitaient une prise en charge urgente, 19 jours après le départ du bateau Ocean Viking depuis la Libye. Qu’adviendra-t-il des migrants restés sur le bateau ? "Il se trouve toujours, à l’heure où nous parlons, au large de la Corse", rapporte le journaliste. La ville de Bastia s’était préparée à les recevoir, mais "finalement, c’est Toulon qui accueillera le reste des migrants qui est toujours à bord de l’Ocean Viking", conclut-il.