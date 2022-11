Nord : le hêtre de Cassel, arbre de l’année 2022 ?

Classé arbre remarquable en 2021, le hêtre pleureur de Cassel (Nord) représentera les Hauts-de-France, dans le concours de l’arbre de l’année 2022.

À Cassel (Nord), il est surnommé le hêtre des rencontres. Surplombant la vie de la cité depuis plus d’un siècle, un hêtre pleureur aux branches tentaculaires et au tronc torturé qui concourt pour être élu l’arbre de l’année. "Ce qui m’impressionne le plus c’est de voir la longueur des branches, il faut vraiment une force au niveau du tronc pour maintenir l’ensemble", s’émerveille Luc Trassaert, généalogiste. "Il est exceptionnel aussi par rapport à la circonférence du tronc de 4m30, il fait plus de 20 mètres de long et de large", souligne Fabrice Duhoo, adjoint au maire de Cassel.



Cassel déjà élu village préféré des Français

Le hêtre a été classé arbre remarquable en 2021, Luc Trassaert avait alors essayé de lui donner un âge après une minutieuse enquête dans les archives. Du haut de ses 142 ans, ce hêtre est en lice pour l’arbre de l’année 2022. Sur 150 arbres inscrits au début de l’année, un jury d’experts en a retenu 15, dont un par région. Le hêtre de Cassel a été choisi pour représenter les Hauts-de-France. Une opportunité touristique supplémentaire, trois ans après le titre de village préféré des Français.