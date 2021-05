Bien-être : des séances pour maîtriser son stress avec l’aide d’un cheval

Sébastien Coiffard est agent immobilier et il souhaite être plus à l’aise dans ses rencontres professionnelles. Il s’agit d’apprendre à communiquer sans parler, et pour le faire au quotidien dans le travail, le cheval est un vecteur exceptionnel. "L’équi-coaching est un accompagnement facilité par le cheval. Il fonctionne à l’intuition et par son comportement, il va vous refléter ce qui se passe (…) Et moi, je suis là pour analyser et débrider avec le client", explique Sandrine Thébault, équicoach.

Deux heures de coaching minimum

Pendant deux heures minimum, tout se fait à pied. Le stagiaire s’ouvre complètement pour être en relation avec le cheval. Cette expérience d’hyper-concentration va lui ouvrir de nouvelles portes dans ses relations humaines. Nul besoin d’être un cavalier émérite puisque les stagiaires ne montent jamais. Il faut simplement avoir envie d’être en accord avec soi-même et l’animal sera un parfait médiateur.