Photohebdo : l'actualité de la semaine en images

Devant le palais royal de Madrid, hommage aux 28 000 victimes espagnoles du coronavirus. Le roi d'Espagne et plusieurs hauts-dirigeants européens se recueillent alors que l'épidémie repart dans l'un des plus touchés d'Europe. À plus de 1500 kilomètres au nord, au Royaume-Uni, une statue de militante antiraciste a été posée à la place de celle d'un marchand d'esclaves. Tout un symbole qui n'aura duré que 24 heures. Le maire de Bristol a fait enlever la sculpture installée sans autorisation.

Une élue en cape rose et une partie de baby-foot avec Éric Dupond-Moretti

Une super-héroïne au milieu de la chambre des députés. Au Chili, une élue en cape rose célèbre l'adoption de la réforme des retraites qui va permettre aux habitants de récupérer un peu d'argent. En France, c'est en-dessous mais aussi au dessus de l'Arc de Triomphe que les couleurs du drapeau hexagonal ont été affichées. Toujours en métropole, la partie de baby-foot entre Éric Dupond-Moretti et un jeune délinquant a, elle aussi, été immortalisée.