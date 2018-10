Grippe : quatre régions testent la vaccination en pharmacie

Samedi 6 octobre a démarré la campagne pour la vaccination de la grippe qui concerne 12 millions de personnes. Cette année 2018, quatre grandes régions proposent de se faire vacciner en pharmacie : les Hauts-de-France, la Nouvelle-Aquitaine, l'Auvergne-Rhône-Alpes et l'Occitanie. À Villeneuve-d'Ascq (Nord), une patiente profite de sa visite chez le pharmacien pour se faire vacciner sans rendez-vous. Ce dernier a spécialement aménagé un local pour le faire. Comme 1 800 pharmaciens des Hauts-de-France, il est autorisé à pratiquer cet acte. Il est rémunéré 4,50 € par vaccination. Le pharmacien a été formé au geste vaccinal.

Le dispositif n'a pas augmenté le nombre de vaccinations

En Auvergne-Rhône-Alpes, cette vaccination en pharmacie est déjà proposée depuis un an. En 2017, une pharmacienne a vacciné 125 personnes. La plupart des patients n'y voient pas d'inconvénient. 156 000 personnes ont été vaccinées par leur pharmacien en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine l'année dernière. Pour autant, le dispositif n'a pas incité plus de personnes. "Il y a eu un transfert", explique le professeur de virologie Bruno Lina.

