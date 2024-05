Élections européennes : des partis de droite veulent financer des murs "anti-migrants"

Que proposent les candidats sur la question de l'immigration ? Pour les élections européennes, certains partis veulent "bâtir des murs" pour empêcher les flux migratoires.

Des murs entre la Grèce et la Turquie ou entre la Pologne et la Biélorussie. Ces pays, parmi d'autres, ont érigé des barrières pour tenter de freiner l'arrivée de migrants. Faut-il construire des murs aux portes de l'Europe ? Actuellement, les pays financent et clôturent avec leur propre budget, mais Les Républicains, Reconquête et le Rassemblement national réclament des fonds de Bruxelles pour en construire davantage. "Je suis favorable à ce qu'on puisse financer par l'argent de l'Europe des frontières aux portes de l'Union européenne", a déclaré Jordan Bardella, tête de liste du RN.

La gauche s'y oppose fermement

Douze pays ont déjà construit des murs. En tout, environ 14% des frontières terrestres de l'Union ont été bloquées avec des murs, soit plus de 2 000 km. Le camp présidentiel refuse que l'Europe finance ses barrières et la gauche, les Verts, le PCF, LFI et le PS sont unanimes pour s'y opposer. Malgré les clôtures qui existent déjà, l'immigration illégale augmente. Mais selon la gauche, dans d'autres pays du monde, ces barrières n'ont pas montré leur efficacité. Des murs qui ne règlent pas non plus l'arrivée d'immigrés clandestins par la mer.