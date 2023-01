Botswana : les éléphants sont dans le viseur des chasseurs

La chasse aux éléphants est autorisée au Botswana, même si l'espèce est protégée. Les sommes dépensées par les chasseurs pour tuer une bête sont une rentrée d'argent pour le gouvernement.

Au Botswana, des touristes sont venus admirer des éléphants dans leur état naturel. Quelques mois plus tôt, une photo de deux touristes américains venant d'abattre un éléphant a fait polémique. Il s'agissait d'un "tusker", c'est-à-dire un animal dont les longues défenses peuvent peser jusqu'à 50kg chacune. Il en resterait moins de 40 sur le continent africain. Au Botswana, même si l'éléphant est protégé, sa chasse est légale avec des quotas décidés chaque année.



La chasse a rapporté 2,5 millions d'euros en 2021

Un chasseur travaille pour une entreprise de chasse au trophée, pour lui, les animaux sont des nuisibles. Les habitants sont aussi autorisés à tuer un pachyderme en cas de menace. Le Botswana compte 130 000 éléphants, la plus grande population d'Afrique et la cohabitation avec les habitants est de plus en plus difficile. Un villageois a été attaqué dans les champs. Pour les associations de défense des animaux, la chasse désorganise les troupeaux et augmente le risque d'attaques. En 2021, la chasse à l'éléphant a rapporté 2,5 millions d'euros au pays.