Orages en Corse : des dizaines de bateaux échoués à Girolata

Pour la première fois depuis leur évacuation, des familles retournent vers le port de Girolata (Corse-du-Sud), là où ils ont pris la tempête de plein fouet sur leur bateau, jeudi 18 août. Plus ils avancent vers la crique, plus les souvenirs reviennent, et l’émotion avec. "Il y a des bateaux qui se cassaient les uns les autres", se rappelle Muriel Barbier, plaisancière.

Le pêcheur corse Jean-Paul Didincx n’a pas pu être secouru

Et voici ce qu’ils découvrent en arrivant : des dizaines de bateaux retournés, échoués, là sur les rochers ou plus loin sur la plage. Certaines embarcations ont à moitié coulé, la coque déchiquetée. Tous les touristes ont pu être secourus, mais pas un pêcheur corse. Sur l’une des seules cabanes de plage encore intactes, le visage de Jean-Paul Didincx. Il était en train de poser ses filets et il n’est jamais rentré. Tout le village se rassemblera lundi 22 août pour ses funérailles, l’un des pontons du port va être rebaptisé à son nom.