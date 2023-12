Inondations en Charente-Maritime : à Saintes, célébrer Noël malgré tout

300 familles ont été contraintes de quitter leur logement. Certaines ont passé Noël dans la chambre d’hôtel dans laquelle ils logent maintenant depuis une dizaine de jours.

À Saintes, malgré les dégâts laissés par la Charente, le cœur de la ville était en fête le 24 au soir. Pourtant, certains habitants ne peuvent toujours pas rejoindre leur foyer, c’est le cas de Lyna, Ilann et de leur mère, ils ont passé Noël dans leur chambre d’hôtel. "Moi, je voulais bien manger raclette, mais comme on pouvait pas, on mange hamburgers et frites et c’est déjà bien", dit Lyna, résiliante. L’eau a infiltré le sol et les murs de leur maison alors pour ce soir les enfants ont choisi le menu. "Ça leur fait plaisir, il n’y a pas de repas devant la cheminée mais bon on se réchauffe tous les trois", confie Julie, la maman.



D'autres ont pu rentrer chez eux

La chambre d’hôtel fait dix mètres carrés pour recréer la magie de Noël, sans sapin. Julie compte sur le sourire de ses enfants et sur leur reconnaissance. Ilann laisse couler quelques larmes en découvrant qu’il a reçu un nouveau téléphone. "J’avais cassé le mien et ma mère m’en a acheté un nouveau pour Noël." D’autres, comme la famille de la petite Inès, ont pu rentrer chez elles de justesse. Quatre jours auparavant, l’eau encerclait encore leur immeuble. "Merci Père Noël !", s’écrit Inès en ouvrant ses cadeaux. Deux autres crues sont déjà prévues à Saintes par les autorités en 2024.