Désintox. Non, rouler à 30 km/h en voiture ne pollue pas plus en ville

La réduction de la vitesse des voitures en ville serait source de pollution ? C'est ce qu'a affirmé Xavier Bertrand. Invité sur France Bleu Gironde et interrogé sur le passage à 30km/h dans les rues de Bordeaux, comme c'est aussi le cas à Paris, le candidat à la présidentielle a déclaré : « Je ne suis pas un spécialiste mondial de ces questions, mais je lis ce qui est sorti. Il y a une étude, d’un institut, le Cerema je crois, qui dépend plutôt du ministère, qui montre qu’à 30km/h, on pollue plus qu’à 50km/h. C’est pas moi qui l’indique, c’est cette étude ».

Xavier Bertrand a bien lu ce qui était sorti, mais pas assez. Le président de la région Hauts-de-France fait référence à plusieurs articles publiés fin août critiquant le passage à 30km/h dans les rues parisiennes. S'appuyant sur une étude du Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement), Le Point annonçait par exemple que la mesure était la promesse d’une pollution aggravée.

L’étude du Cerema indique bien qu'un moteur thermique, optimisé pour rouler entre 50 et 70 km/h, pollue davantage à 30 km/h. Mais si cette conclusion vaut pour un trajet à vitesse constante, elle ne s'applique pas en ville, où la circulation impose des a-coups et des accélérations répétées. L'étude n'abordait d'ailleurs pas la réduction de la vitesse en milieu urbain.

Le Cerema, devant l'instrumentalisation de son travail, a d'ailleurs ajouté en préambule un texte où il est précisé : « On ne peut pas conclure que des vitesses limitées à 30 km/h sont nécessairement plus négatives en termes d’émissions que des vitesses à 50 km/h. » Mais Xavier Bertrand n’a pas dû lire cette mise au point.

