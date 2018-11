VIDEO. "Les mutuelles ne sont pas sur la paille" : Martin Hirsch les engage à ne pas augmenter leurs tarifs

"Les mutuelles ont les moyens, revenons à l'esprit mutualiste, la solidarité", a lancé sur franceinfo Martin Hirsch, le directeur de l'AP-HP, interrogé le "zéro reste à charge" du plan santé. Progressivement jusqu'en 2021, certaines lunettes, prothèses dentaires et auditives seront totalement remboursées par la Sécurité sociale et les complémentaires.

"Ça ne va pas faire supporter aux mutuelles des charges supplémentaires très importantes, par rapport à leur modèle économique" a-t-il affirmé. Selon Martin Hirsch, à la direction de 39 hôpitaux publics en Ile-de-France, il n'y a aucune raison pour que les mutuelles augmentent leurs tarifs. "C'est un risque qu'elles brandissent. Quand je vois comment les mutuelles viennent parfois me voir quand l'AP-HP vend des immeubles, en disant 'on est prêt à les racheter directement', je me dis qu'elles ne sont pas sur la paille aujourd'hui", a poursuivi l'ancien président d'Emmaüs France.

"Je suis sûr que les mutuelles sont encore au courant des valeurs qui les ont fondées et que face au renoncement aux soins, elles ne joueront pas à augmenter leurs tarifs, a expliqué le directeur de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris. "Je pense que le gouvernement a réaffirmé qu'il avait quelques moyens de le leur rappeler." Selon Martin Hirsch, "le gouvernement peut re-taxer les mutuelles", mais le patron de l'AP-HP ne souhaite pas "l'escalade". "Favorisons plutôt un engagement des uns et des autres de faire en sorte que ce progrès réel le devienne", a-t-il conclu.