Photo Hebdo : Simone Veil défigurée par une croix gammée

Quel remède à l'antisémitisme ? Des croix gammées sur le visage de Simone Veil, la République est ébranlée. Les larmes d'une autre figure, Alain Juppé qui quitte Bordeaux (Gironde) pour le Conseil Constitutionnel, l'adieu à 40 ans de mandats politiques. 40 ans aussi d'une révolution, l'Iran des mollahs a sorti les drapeaux, mais l'anniversaire est amer. Plombés par les sanctions américaines, les Iraniens à l'épreuve du désamour.

Une rare panthère noire

Comment voir la vie en rose ? Des roses, ce fleuriste chinois en avait plus d'une dans son sac en cette semaine de Saint-Valentin. Dans le ciel d'Abou Dabi (Émirats arabes unis), ce français nous a donné le tournis, incroyable voyage sur les ailes d'un as lors du championnat du monde de la voltige. La tête dans les étoiles également pour le PSG, aller gagnant à Manchester pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers. Comme une rencontre du troisième type, deux pupilles et une robe aussi sombre que la nuit. Au Kenya, rare instantané d'une panthère noire, confirmation scientifique de sa présence en Afrique.

