Paris : Simone Veil a désormais sa place et sa station de métro

La place de l'Europe et la station de métro du même nom, dans le 8e arrondissement de Paris, ont été renommées ce mardi.

L'ancienne ministre de la Santé Simone Veil donne son nom à une place et une station de métro parisiennes. La place de l'Europe et la station de métro du même nom, dans le 8e arrondissement de Paris, ont été renommées "Europe - Simone Veil" lors d'une cérémonie conduite mardi 29 mai par la maire de la ville, Anne Hidalgo, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, et la PDG de la RATP, Catherine Guillouard.

Une "femme exceptionnelle, libre et libératrice"

En présence des deux fils de cette icône de la lutte pour les droits des femmes, Jean et Pierre-François Veil, ainsi que de proches et d'amis de la famille, les élues ont rendu hommage à "cette grande dame", décédée en juin 2017 à l'âge de 89 ans, qui entrera au Panthéon le 1er juillet. "Nous rendons hommage à cette femme exceptionnelle, libre et libératrice", a salué Anne Hidalgo sur Twitter.

Je dévoile la nouvelle station de métro #EuropeSimoneVeil en hommage à celle qui porta trois combats du siècle encore tellement d’actualité: la lutte contre toutes les barbaries, les droits des femmes, la construction européenne. Que les voyageurs soient inspirés par son exemple! https://t.co/hOVdG6dTXL — Valérie Pécresse (@vpecresse) 29 mai 2018