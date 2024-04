Scandale des eaux Nestlé : les Ecologistes dénoncent une "inaction coupable" et demandent des comptes

Les Ecologistes se sont réunis vendredi matin à quelques pas du Ministère de la Santé après les révélations de franceinfo et "Le monde" sur une contamination généralisée des eaux du groupe Nestlé. Ils annoncent vouloir saisir la Commission européenne et réclament l'interdiction de la vente des bouteilles Nestlé.

Ils veulent que le gouvernement s'explique. Les membres du parti Les Ecologistes ne comptent pas en rester là après les révélations de franceinfo et Le Monde concernant les eaux du groupe Nestlé. Les Ecologistes se sont rassemblés vendredi 5 avril près du Ministère de la Santé pour dénoncer le scandale sanitaire des eaux minérales du groupe Nestlé.

Nouveau rebondissement dans l'affaire #Nestlé : @lemondefr révèle l'existence d'une note confidentielle en possession du ministère de la Santé mettant en doute la qualité sanitaire des eaux minérales du groupe. Face à ce scandale, nous, écologistes, décidons d'agir ⤵️ pic.twitter.com/2R8jU7YIMN — Marie Toussaint 🌍🌏 (@marietouss1) April 5, 2024

Jeudi 4 avril, franceinfo et Le Monde ont révélé qu'un rapport de l'Anses confirme une contamination généralisée aux bactéries, pesticides, Pfas, des sources d’eau minérale naturelle exploitées par le groupe Nestlé en France et assure que leur qualité sanitaire n'est pas garantie.

Les Ecologistes ont donc annoncé saisir la Commission européenne puisque les bouteilles d'eau Nestlé sont vendues dans toute l'Union. Surtout, le parti s'indigne que le gouvernement ait été prévenu dès la fin de l'année 2020 de cette pollution. Depuis, deux rapports des autorités sanitaires lui ont par ailleurs été remis, ce qui choque Cyrielle Chatelain, cheffe de file des députés écologistes à l'assemblée. "On a un vrai doute qu'on ait une inaction coupable, donc la première chose que l'on doit à l'ensemble des Français c'est la transparence, la transparence sur les données, sur l'eau qu'ils boivent, donc oui c'est une première étape indispensable", explique-t-elle.

Retrait des bouteilles exigé

Les Ecologistes estiment que la qualité de l'eau a été dégradée "sans en avertir les consommateurs". Alors, le temps d'analyses complémentaires, Marine Tondelier, secrétaire nationale du parti, exige que toutes ces bouteilles soient retirées des rayons. "Déjà ça contient des micro-plastique, mais on apprend maintenant que peut-être cette eau est de moins bonne qualité que l'eau du robinet et qu'on nous ment en plus dessus alors que vous la payez 100 fois plus cher que votre verre d'eau du robinet", s'insurge-t-elle.

"Je trouve ça dingue que l'on doive combattre pour avoir la vérité dans ce pays sur un sujet aussi grave que la santé." Marine Tondelier, secrétaire nationale Les Ecologistes à franceinfo

Retirer les bouteilles des rayons est une mesure inutile estime de son côté Nestlé. Le groupe affirme avoir renforcé la surveillance de ses forages sous le controle des autorités et assure que chaque bouteille peut être bue en tout sécurité.

Pas de quoi convaincre les sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain (SER) qui appellent également à la publication de la note de l'Anses et à a création d’une commission d’enquête car, "cette opacité doit cesser", écrivent-ils dans un communiqué publié vendredi 5 avril.