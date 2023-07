Hérault : l’ADN canin est désormais obligatoire dans une partie du centre-ville de Béziers pour lutter contre les crottes de chien

Le maire de Béziers, Robert Ménard, impose à partir de ce dimanche à une partie de ses habitants de procéder au prélèvement salivaire de leur chien. Cet ADN pourra servir à sanctionner les propriétaires qui ne ramassent pas les crottes de leur animal.

L'ADN canin est désormais obligatoire dans une partie du centre-ville de Béziers, dans l'Hérault, afin de lutter contre les crottes de chien non ramassées, annonce le maire de la ville Robert Ménard dimanche 16 juillet à France Bleu Hérault. L'arrêté déposé dans ce sens le 12 mai dernier en sous-préfecture n'a pas été contesté, à l'issue des deux mois réglementaires.

"L’expérimentation de deux ans peut donc commencer", jusqu'en juillet 2025, annonce dimanche 16 juillet Robert Ménard à France Bleu Hérault. Chaque animal devra désormais avoir un passeport génétique. Les propriétaires qui ne seront pas en mesure de fournir ce document, dans l'hyper centre-ville s'exposeront à une amende de 38 euros. Pire, s'ils n'ont pas ramassé les crottes de leur chien, la facture s'élèvera à 122 euros.

Selon le maire de la ville, la municipalité va proposer aux habitants de se manifester pour procéder gratuitement au prélèvement salivaire de leur animal. Ce prélèvement peut aussi se faire chez un vétérinaire. "Je n’en peux plus de toutes ces crottes", explique Robert Ménard. "On a fait un décompte. On en ramasse plus d’un millier chaque mois, rien que dans le centre-ville. Il faut sanctionner pour que les gens se comportent bien".

En 2016, Robert Ménard voulait déjà ficher les chiens pour verbaliser ensuite les propriétaires qui ne ramassent pas les déjections de leur animal. À l’époque, l'arrêté municipal avait été attaqué au tribunal administratif de Montpellier par l'ancien sous-préfet Christian Pouget. Le projet avait alors été retoqué.