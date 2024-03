Longuement interrogée jeudi 21 mars sur ses éventuels liens avec le milliardaire Vincent Bolloré, Rachida Dati a affirmé qu'elle n'était "pas la ministre d'un clan ou d'une idéologie". La ministre de la Culture était auditionnée sous serment par la commission d'enquête sur les fréquences TNT.

Le ton est monté avec son rapporteur, le député La France insoumise Aurélien Saintoul, qui lui a d'abord demandé si elle menait une "croisade" contre le wokisme, car elle avait qualifié ce mouvement de "politique de censure", début février sur CNews-Europe 1, deux médias contrôlés par Vincent Bolloré. "Vos propos vont trop loin. On n'est plus dans un cadre républicain", a répondu au député Rachida Dati.

La ministre "pas concernée" par les attributions TNT

Puis Aurélien Saintoul l'a questionnée sur un possible lien entre la rencontre en septembre d'Emmanuel Macron et Vincent Bolloré, et sa nomination au ministère de la Culture. "Ça devient très personnel. Ce sont des questions qui soupçonnent des choses (...) La croisade, les attaques, les collusions ou autres, je ne suis pas là pour répondre à ça... Vous mettez en cause ma légitimité, ma capacité, ma compétence ? Je serais l'objet d'un contrat entre deux hommes ?", s'est élevée la ministre.

"Je serais l'objet d'un contrat entre deux hommes ?", s'insurge @datirachida à propos de la question d'@A_Saintoul sur d'éventuels échanges entre Emmanuel Macron et Vincent Bolloré avant qu'elle ne soit nommée ministre. @qbataillon demande au rapporteur de "reformuler". #DirectAN pic.twitter.com/ayRVuu0BaG — LCP (@LCP) March 21, 2024

Rachida Dati a assuré n'avoir pas échangé avec Vincent Bolloré, avant ou après sa nomination, au sujet des chaînes du groupe Canal+ dans le giron du milliardaire, et dont les autorisations doivent être renouvelées pour 2025. "Je laisse le processus se dérouler en toute indépendance", sous l'égide de l'Arcom, le régulateur des médias, a-t-elle insisté. Et de marteler : "Je ne vois pas en quoi je serais concernée par ces attributions."