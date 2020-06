Municipales à Paris : la maire sortante PS Anne Hidalgo conclut un accord avec les écologistes

L'accord prévoit de réserver un peu plus de 20 postes de conseillers de Paris aux écologistes, et une éventuelle mairie d'arrondissement.

La maire sortante Anne Hidalgo (PS), et le candidat écologiste David Belliard (EELV), ont conclu un accord d'alliance en vue du second tour des élections municipales, le 28 juin, à Paris, a appris franceinfo lundi 1er juin, dans la soirée, auprès de l'entourage d'Anne Hidalgo.

20 postes pour le camp de David Belliard



Selon les informations du service politique de franceinfo, l'accord prévoit de réserver un peu plus de 20 postes de conseillers de Paris aux écologistes, et une éventuelle mairie d'arrondissement. Lors du premier tour le 15 mars, Anne Hidalgo était arrivée en tête du scrutin avec 29,33 % des voix. Le candidat écologiste David Belliard avait récolté 10,79 % des voix.



Les autres candidats qualifiés pour le second tour sont Rachida Dati (LR), qui avait récolté 22,7 % des voix et la candidate de la majorité LREM, Agnès Buzyn (17,2 %). Ce lundi, Cédric Villani (7,88 % au premier tour), candidat dissident de la majorité à la mairie de Paris, avait décidé de maintenir sa candidature dans le 14e arrondissement de la capitale en vue du second tour. Aux termes des négociations, aucun accord n'avait été trouvé avec la liste Paris en commun d'Anne Hidalgo.