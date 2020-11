Manifestations contre la loi "sécurité globale" : un photographe syrien blessé à Paris, RSF dénonce des "violences policières"

L'association Reporters sans frontières a dénoncé, samedi 28 novembre, des violences policières "inacceptables" contre un photographe syrien, blessé lors de la manifestation contre la proposition de loi "sécurité globale" et les violences policières à Paris.

Collaborateur de Polka Magazine et de l'AFP, Ameer Al Halbi, 24 ans, couvrait la manifestation place de la Bastille à titre indépendant. Il "a été blessé au visage par un coup de matraque", a affirmé sur Twitter Christophe Deloire, secrétaire général de RSF. Ce dernier a mis en ligne une photo du photographe, tête bandée, nez encore ensanglanté, sur un lit d'hôpital.

Toute notre solidarité envers Ameer Al Halbi. Ces #ViolencesPolicieres sont inacceptables. Ameer est venu de #Syrie en #France pour s'y réfugier, comme d'ailleurs plusieurs autres journalistes syriens. Le pays des droits de l'homme n'a pas à les menacer, mais à les protéger. — Christophe Deloire (@cdeloire) November 28, 2020

Le cliché a été signé par la photojournaliste indépendante Gabrielle Cezard, qui se trouvait aux côtés d'Ameer Al Halbi dans une petite rue. "Nous étions identifiables comme photographes et tous collés à un mur, raconte-t-elle. On criait 'Presse ! Presse !'. Il y avait des jets de projectiles du côté des manifestants. Puis la police a mené une charge, matraque à la main. Ameer était le seul photographe qui ne portait ni casque, ni brassard. Je l'ai perdu de vue puis je l'ai retrouvé entouré de gens, le visage tout ensanglanté et enveloppé de pansements."

"Il était psychologiquement très touché, il a pleuré et a dit qu'il ne comprenait pas 'Pourquoi c'était mal de faire des photos'." Gabrielle Cezard à l'AFP

Selon Dimitri Beck, directeur de la photographie de Polka, qui le suit depuis son arrivée en France il y a près de trois ans, le photographe a eu le nez cassé et a été blessé à l'arcade sourcilière. Il a été transporté à l'hôpital Lariboisière.

Ameer Al Halbi a remporté plusieurs prix internationaux, notamment le 2e prix de la catégorie "Spot News" pour le World Press Photo en 2017. Il a couvert pour l'AFP les combats et les ravages dans sa ville d'Alep, en plein conflit syrien.