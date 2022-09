"Au départ, c'est parti d'une boutade" : Philippe Poutou, ex-candidat à l'élection présidentielle, retrouve un emploi dans le cinéma

Le syndicaliste et homme politique, ancien ouvrier chez Ford, va travailler pour une entreprise de distribution de films. Son nouvel employeur explique à franceinfo les raisons de cette reconversion.

Après la politique, le cinéma. L'ancien candidat à l'élection présidentielle du Nouveau parti anticapitaliste Philippe Poutou a retrouvé un emploi auprès de la société de cinéma Urban Distribution, a annoncé mercredi 14 septembre le magazine Le Film français, trois ans après son licenciement de l'usine Ford de Blanquefort.

"Au départ c'est parti d'une boutade. Il était au chômage. Pourquoi ne pas passer de l'usine au monde du cinéma ? Puis l'idée a fait son chemin", explique à franceinfo Frédéric Corvez, PDG d'Urban Distribution. L'ex-candidat sera chargé de la promotion des films hors médias : projections et avant-premières auprès des millieux associatifs, des ONG ou des communes. "Cela ressemble un peu à une campagne présidentielle, où il faut mobiliser des soutiens. Philippe parle bien en public, il a un réseau, et raison supplémentaire et importante pour nous, il est également cinéphile", poursuit-il.

Un emploi à mi-temps

L'ancien ouvrier, qui est toujours conseiller municipal de Bordeaux et conseiller métropolitain, travaillera à mi-temps. "On lui donne un salaire qui, additionné à ses indemnités d'élu, correspond au salaire qu'il touchait lorsqu'il était ouvrier à l'usine de Blanquefort", explique Frédéric Corvez.

Les deux hommes se sont rencontrés en 2019 à la Fête de l'Humanité et Urban Distribution s'occupe du documentaire sur le combat des ouvriers de l'usine Blanquefort, Il nous reste la colère. "Pour ce film, Philippe ne fera pas le travail pour lequel on l'a embauché. C'est compliqué d'être à l'intérieur du film comme personnage et d'être à l'extérieur", précise Frédéric Corvez. Le film sortira le 7 décembre en salle.