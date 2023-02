Assemblée nationale : les sanctions de députés battent des records

Au total, dix sanctions ont été infligées depuis l'élection de la nouvelle Assemblée en juin, et en cinq ans sous la précédente mandature, 15 sanctions avaient été enregistrées.

Deux exclusions temporaires en trois mois, un élu encore épinglé, lundi 13 février, pour des propos dans l'hémicyle... Le nombre de sanctions de parlementaires est inédit depuis les débuts de la Ve République. Au total, dix sanctions ont été infligées depuis l'élection de la nouvelle Assemblée en juin, et en cinq ans sous la précédente mandature, 15 sanctions avaient été enregistrées. Depuis l'arrivée des élus macronistes, il y a ainsi eu davantage de sanctions que depuis 1958, 23 sanctions ayant été prononcées jusqu'en 2017.

Lundi, lors de la reprise de l'examen du projet de réforme des retraites, le député LFI Aurélien Saintoul a accusé le ministre du Travail Olivier Dussopt d'être un "imposteur" et un "assassin", provoquant une suspension de séance et l'indignation dans tous les autres camps. L'élu insoumis a présenté ses excuses, mais a écopé de la part du président de séance d'un "rappel à l'ordre avec inscription au procès verbal", soit le retrait d'un quart de son indemnité parlementaire pendant un mois. Une sanction plus lourde pourrait être prononcée en bureau, la plus haute instance de l'Assemblée.

Deux exclusions temporaires depuis novembre

Vendredi, son collègue insoumis Thomas Portes avait été sanctionné par quinze jours d'exclusion de l'Assemblée nationale, après un tweet où il s'était mis en scène le pied posé sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail. Il avait refusé de présenter des excuses dans l'hémicycle. La même sanction avait été prononcée contre l'élu RN Grégoire de Fournas, auteur de propos racistes en novembre lors d'une séance de questions au gouvernement.

Avant ces deux parlementaires, seul un autre député avait été exclu temporairement du Palais Bourbon. Il s'agissait de Maxime Gremetz (apparenté PCF) en mars 2011, pour une altercation en raison de... voitures ministérielles, mal garées selon lui.