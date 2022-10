Nicole Catala, ancienne ministre chiraquienne, est morte

Elle a été, entre autres, avocate de la parité homme-femme en politique. L'ancienne ministre chiraquienne Nicole Catala est morte, mercredi 19 octobre, à l'âge de 86 ans, a appris l'AFP auprès de sa famille. Née le 2 février 1936 à Millau (Aveyron), agrégée de droit, elle avait enseigné le droit, l'économie et les sciences sociales à l'Université de Paris II. Engagée au RPR, membre du Conseil économique et social de 1979 à 1984, Nicole Catala avait fait partie du gouvernement de Jacques Chirac (1986-1988), occupant le poste de secrétaire d'Etat chargée de la Formation professionnelle.



Lors des élections législatives anticipées de 1988, elle avait été élue députée de la 11e circonscription de Paris, puis réélue en 1993 et en 1997. Cette proche de Philippe Séguin a aussi été vice-présidente de l'Assemblée nationale de 1993 à 1997, puis de 1998 à 2002. "Nous perdons, ce soir, une femme de cœur et d'idées qui a permis à tant d'autres de se faire une place", a affirmé sur Twitter la présidente Renaissance de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet.

J’apprends avec tristesse la disparition de Nicole Catala.



Ancienne ministre, vice-Présidente de l’Assemblée et élue de Paris, nous perdons, ce soir, une femme de coeur et d’idées qui a permis à tant d’autres de se faire une place. Mes pensées à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/2a26aD2LFC