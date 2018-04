VIDEO. 80% des personnes mises en examen ne sont pas condamnées ? C’est faux !

Pour défendre Nicolas Sarkozy après une mise en examen, ses soutiens ont utilisé un argument massu. Geoffroy Didier, secrétaire général délégué LR déclarait sur BFM : "Dans la grande majorité des cas, les personnes qui sont mises en examen ne sont jamais condamnées par la justice." Le même jour, Lydia Guirous, porte-parole de LR, reprenait, avec plus de précision : "80% des personnes qui sont mises en examen ne sont pas condamnées..." 80% des mis en examen ne sont pas condamnés ? Ça nous a paru beaucoup. Alors, on a vérifié.

Chez Les Républicains, c'est un argument répété depuis longtemps. Presqu'à chaque fois que Nicolas Sarkozy a des démêlés avec la justice. En 2016, quand il est renvoyé en correctionnelle dans l’affaire Bygmalion, Bruno Retailleau, sénateur LR de Vendée rappelait à la radio : "La plupart des mises en examen, souvent ça se traduit par, finalement, de l'innocence." Christian Estrosi, pour la mise en examen de l'ancien président dans la même affaire : "90% des mises en examen aujourd’hui se terminent par des non-lieux."

28% des mis en examen n’ont pas été condamnés

90%, c’est faux.Selon les statistiques du ministère de la justice, en 2016, seuls 21,5% des mis en examen ont obtenu un non-lieu. Si on ajoute les 6% qui ont été relaxés à l’issue de leur procès au tribunal correctionnel et les 0,5% qui ont été aquittés en cour d’assises, cela fait 28% des mis en examen qui n’ont pas été condamnés.

Alors combien de personnes sont-elles condamnées après une mis en examen ?

Vous obtenez un chiffre de 72% de personnes qui a l’issue d’une information judiciaire ont fait l’objet d’une condamnation. Youssef Badr, porte-parole du ministère de la justice

Nous sommes allés voir Geoffroy Didier. Nous lui avons montré les statistiques du ministère de la justice. Il reconnaît s’être trompé, mais à l’écouter, il y a plus important que les chiffres : "Nous avons voulu rappeler un principe, bien au delà des chiffres, bien au delà des données qui évoluent : c’est qu’une mise en examen ne signifie en rien une culpabilité. La preuve, Nicolas Sarkozy a été mis en examen dans l’affaire dite Bettencourt et qu’il a ensuite été mis hors de cause et jamais condamné par la justice."

Pour l’instant, sur quatre mises en examen prononcées, Nicolas Sarkozy a bénéficié d’un non-lieu. Les trois autres procédures suivent leur cours.

