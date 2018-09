VIDEO. Regardez le discours de Nicolas Hulot, ému aux larmes, lors de sa passation de pouvoirs

"Je n'ai pas réussi à combler cette ligne de faille entre l'économie et l'écologie." Nicolas Hulot s'est exprimé pendant une dizaine de minutes, mardi 4 septembre, lors de sa passation de pouvoirs avec François de Rugy. L'ancien ministre de la Transition écologique et solidaire s'est montré ému aux larmes lors de son discours.

"Je m'éloigne mais je ne vous abandonne pas, mon geste est fait pous vous servir et pour servir mon successeur. Beaucoup de larmes sont tombées depuis...", a-t-il déclaré, sans pouvoir terminer sa phrase. Nicolas Hulot n'est pas parvenu à terminer sa phrase. L'ancien ministre s'est ensuite adressé à "celles et ceux qui m'ont écrit, qui chaque jour me tendent la main, me disent merci, me disent 'ne lâche rien'. Et bien, on ne lâchera rien".

Nicolas Hulot a insisté sur le fait que sa décision de quitter le gouvernement n'était pas une résignation, mais "le signal d'une nouvelle mobilisation". "Ne doutez à aucun instant que ma démission signifie une forme de résignation, elle est simplement le signal d'une nouvelle mobilisation (...) Mon geste est un geste d'espoir, il n'a pas éteint l'espoir : il l'a réveillé", a-t-il lancé, appelant à "oser l'utopie".