VIDEO. Le Pacte Finance Climat, un projet européen qui place la finance au service de l'environnement

"Il faut qu'on gagne la bataille du climat, et le nerf de la guerre, c'est l'argent", scande Pierre Larrouturou. Pour l'économiste, les investissements destinés à l'agriculture, aux transports en commun ou aux énergies renouvelables se heurtent à un "énorme problème financier" qu'il compte bien résoudre.

Il soutient que l'argent ne manque pas mais qu'il est destiné à la spéculation plus qu'au soutien de la transition écologique. "Depuis trois ans, tous les mois, la Banque centrale met 80 milliards sur la table", pointait-il dans l'émission C Politique ce dimanche 17 février. L'économiste affirme que de tels fonds financiers peuvent nous prémunir d'une éventuelle catastrophe environnementale.

Un projet européen

Pour vaincre l'inaction des politiques et le poids des lobbys, il propose, avec le climatologue Jean Jouzel, de créer le Pacte Finance Climat. Cette initiative a pour but de financer la transition écologique en créant une banque européenne du climat alimentée par des fonds spécifiques prélevés sur les bénéfices des grandes entreprises. Ce système financier permettrait de créer des emplois liés à la préservation de la biodiversité et à la lutte contre le réchauffement climatique. Les créateurs de ce pacte souhaitent qu'il soit au menu du sommet européen consacré à l'avenir de l'Europe qui sera tenu les 21 et 22 mars prochains.

Ils peuvent compter sur le soutien de 600 personnalités venues de 12 pays différents à l'instar du maire de Bordeaux Alain Juppé ou de la maire de Madrid Manuela Carmena. Ce mouvement mobilise également "des étudiants, des retraités, (..) des gens de gauche, des gens de droite, des patrons d'entreprise" qui ont été sensibles à la cause que ce projet défend.

Pour les plus sceptiques, Pierre Larrouturou souligne que cette initiative "est faisable en moins d'un an."