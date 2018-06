Nicolas Hulot n'a pas l'intention de démissionner : "Je suis là pour le moyen et le long terme"

Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, a assuré mercredi sur France Inter que, contrairement aux rumeurs, il n'avait pas l'intention de démissionner.

"Il y a eu de grosses avancées depuis que nous sommes là", a affirmé Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, mercredi 6 juin sur France Inter. "Je suis là pour le moyen terme et pour le long terme", a-t-il assuré. "Je suis là, ministre d'Etat, et en vous quittant je vais au Conseil des ministres. Oui je reste au gouvernement."

Les rumeurs d'une démission prochaine allaient bon train depuis plusieurs semaines, notamment après la décision gouvernementale de ne pas inscrire la sortie du glyphosate d'ici 2021, qui était l'un des engagements d'Emmanuel Macron, et qui avait, selon les termes du ministre, "déçu" Nicolas Hulot.

"Macron au milieu du gué"

Emmanuel Macron est "au milieu du gué" a assuré Nicolas Hulo, interrogé sur la "mue écologique" du président de la République. "Ce qui m'intéresse c'est qu'on ne s'arrête pas en route. Ce qui est important c'est de ne pas s'arrêter, de créer un mouvement irréversible."

Certains, comme le député européen EELV Yannick Jadot, avait décrit un Nicolas Hulot "totalement asphyxié" au sein du gouvernement, faisait figure de "caution", autant pour des "renoncements" qu'à des "régressions".