"C’est très courageux ce qu’il a fait" : à Saint-Lunaire, chez Nicolas Hulot, on est fier du choix de l'ex-ministre

La démission du ministre de la Transition écologique, mardi, semble être largement approuvée par les habitants de Saint-Lunaire, en Bretagne, où habite Nicolas Hulot.

Nicolas Hulot, qui a démissionné du gouvernement mardi 28 août, vit à Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine) où les habitants lui ont fait part de leur soutien et de leur fierté, après un retrait médiatique qui, eux, ne les a guère étonnés.

La grande plage de Saint-Lunaire (Ille-et Vilaine) où Nicolas Hulot fait du kitesurf. (MATTHIEU MONDOLONI / FRANCEINFO)

À Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine), tout le monde connait l’ancien ministre de la Transition écologique et l’appelle 'Nicolas'. "Il boit son café, lit le journal. Il est abordable. Il va facilement dire bonjour aux gens", entend-on dans les rues de cette station balnéaire située près de Saint-Malo. Si la démission de Nicolas Hulot a pris de court le sommet de l’État, ici elle n’a pas été une surprise. "Si on lui lie les mains et qu’il ne peut rien faire, il n’y pas d’intérêt d’être à ce poste", juge une habitante. Un autre passant est plus incisif. "Il n’avait plus rien à faire dans ce gouvernement, c’est tout", assure-t-il. "Il est en accord avec ses idées, c’est très courageux ce qu’il a fait, lance un autre. Je dirais que c’est un Breton !"

Nicolas Hulot était encore sur la plage de Saint-Lunaire il y a quelques jours pour faire du kitesurf, raconte Etienne, qui se dit, aujourd’hui, que quelque chose ne tournait pas rond. "Il revenait avec son leash [l’accessoire qui relie le pratiquant à la planche]. Mais il n’avait pas son aile. Et ce n’est pas son genre. C’est qu’il devait cogiter déjà et se dire, 'c’est fini, j’arrête'." Nicolas Hulot "n’avait rien à foutre là-bas", ajoute Etienne, qui en veut férocement aux "lobbies" et aux "politiques".

Michel Penhouët, le maire de Saint-Lunaire (Ille-et-Vilaine) où habite Nicolas Hulot. (MATTHIEU MONDOLONI / FRANCEINFO)

Nicolas Hulot habite sur les hauteurs de Saint-Lunaire, face à la mer, pas très loin de la mairie dirigée par son ami Michel Penhouët. Comme tout le monde, l'élu a appris, à la radio, le départ choisi du ministre. Le maire lui a immédiatement envoyé un message, écrivant : "Je te remercie pour ce que tu as fait pour l’environnement et pour la planète. Tu peux être fier de toi et de ce que tu as fait."