Biodiversité : l’appel de Nicolas Hulot

30 % des espèces animales sont menacées par l’homme. Ce vendredi 18 mai, Nicolas Hulot, le ministre de l’Écologie, était en visite à Marseille. Il a lancé un plaidoyer pour la sauvegarde de la biodiversité. Une stratégie nationale de la biodiversité, avant un mois de concertation et l’annonce d’un plan d’action en juillet. "Ce plan, je lui fixe un grand horizon, celui que nous soyons capable dans notre pays de ne plus contribuer à détruire la nature, mais inverser les choses et devenir réparateurs du vivant", a déclaré Nicolas Hulot.



Congrès de la nature en 2020

Les buts affichés sont clairs : la lutte contre l’artificialisation des sols, la protection des espèces et la création de nouveaux parcs nationaux. Les citoyens, scientifiques et associations seront consultés. Pour harmoniser l’action du gouvernement, un comité interministériel sur la biodiversité devrait être créé. La France accueillera le groupement des experts de la biodiversité et le Congrès mondial de la nature se tiendra en 2020 à Marseille.

