Municipales 2026 : Clément Beaune compte bien "ne renoncer à rien" de ses "ambitions pour Paris"

Clément Beaune, ancien ministre des Transports et député de Paris, compte bien "ne renoncer à rien" de ses "engagements" ou de ses "ambitions pour Paris", a-t-il prévenu ce vendredi sur franceinfo, alors que la bataille des élections municipales pour le fauteuil de la Mairie a débuté. Rachida Dati, nouvelle ministre de la Culture, ne cache pas son ambition de devenir maire de Paris en 2026.

"Je suis député de Paris. J'ai d'ailleurs plus de temps aujourd'hui pour m'y consacrer et je compte bien m'y consacrer et ne renoncer à rien de mes engagements ou de mes ambitions pour Paris", a déclaré l’ancien ministre des Transports. Il dit connaître l'"énergie" et l'"engagement" de Rachida Dati "et qu'elle soit intéressée par Paris n'est pas un scoop", a-t-il souligné.

"Il faudra un projet unique et un candidat unique pour la majorité présidentielle"

Clément Beaune ne croit pas à un deal avec Emmanuel Macron, l'entrée de Rachida Dati au gouvernement contre le dossard de la majorité présidentielle pour les municipales à Paris. "J’ai été ministre et je connais un peu le président de la République. Quand vous recevez un coup de fil, vous dites j'ai trois conditions ? Je ne crois pas que ça marche comme ça. Et Rachida Dati le sait très bien ", a-t-il expliqué.

"Il faudra un projet unique et un candidat unique pour la majorité présidentielle. Qu’il y ait des ambitions, il y en a d'autres, celles de Pierre-Yves Bournazel (Liste "Ensemble pour Paris") sont légitimes. Il faudra ensuite travailler ensemble, mais sur le fond", a-t-il poursuivi. Mais "chaque chose en son temps, il peut se passer beaucoup de choses d'ici 2026", a-t-il-conclu.