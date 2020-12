Mort de Valéry Giscard d'Estaing : une cérémonie dans la plus stricte intimité à Authon

Les obsèques de l’ancien président Valéry Giscard d’Estaing, décédé mercredi 2 décembre, se dérouleront samedi 5 décembre, à 10h30, à l'église d'Authon (Loir-et-Cher). La cérémonie d’inhumation se tiendra dans la plus stricte intimité familiale, crise sanitaire oblige, mais également en raison de la volonté du défunt. "Le préfet et le fils de l’ancien chef d'État, Henri Giscard d’Estaing, ont demandé aux habitants du village et des alentours de rester confinés et de ne pas venir, car d’autres hommages seront rendus", rapporte le journaliste Hugo Capelli, sur place.

Des registres à signer en mairie

Mercredi 9 décembre, jour de deuil national proclamé en l'honneur de Valéry Giscard d’Estaing par Emmanuel Macron, les habitants pourront se rendre en mairie pour signer des registres d’hommage. Le 2 février 2021, qui marque l'anniversaire de naissance de VGE, un hommage aura lieu au Parlement européen.

Le JT

Les autres sujets du JT