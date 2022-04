Présidentielle : entre Marine Le Pen et son père, il y a "mille différences", assure-t-elle

Parcours, âge et vécu : la candidate à l'éléction présidentielle 2022 Marine Le Pen a listé les différences entre elle et son père ce lundi, dans l'émission "Ma France" sur France Bleu.

Entre Marine Le Pen et son père, Jean-Marie Le Pen, il y a "mille différences", a assuré la candidate du Rassemblement national (RN) à la présidentielle, ce lundi dans l'émission "Ma France", sur France Bleu. "On n'a pas le même âge, on n'a pas eu le même parcours, on n'a pas vécu la même chose" et "il est un homme, je suis une femme", a-t-elle énuméré.

Un "mouvement de gouvernement"

"Quand je dis 'on n'a pas le même parcours', c'est qu'en réalité, lui a été le président d'un mouvement [le Front national, ancêtre du Rassemblement national] qui est un mouvement d'abord de contestation, puis un mouvement d'opposition", a-t-elle détaillé. "Moi, j'ai été pendant dix ans la présidente d'un mouvement de gouvernement [le RN], j'ai organisé, si vous voulez le travail de mes équipes pour que nous puissions arriver et mettre en œuvre nos idées", a-t-elle affirmé.

"Il y a autant de différences de vision, si vous voulez, entre moi et mon père, qu'il doit y en avoir entre vous et le vôtre, en réalité", a-t-elle insisté, en réponse à la question d'un auditeur. Ce jeudi 21 avril marquera le 20ème anniversaire de la qualification de Jean-Marie Le Pen, alors candidat du Front national, au second tour de la présidentielle, à la surprise générale, face à Jacques Chirac.