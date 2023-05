Manifestation de l'ultradroite : "C'était gênant, dérangeant et même contraire à nos principes de voir des gens cagoulés défiler" réagit le député RN Laurent Jacobelli

Le RN réfute toute proximité avec la manifestation d'ultradroite du samedi 6 mai à Paris. "Toute manifestation qui pourrait amener de la violence est interdite en France" rappelle le porte-parole du parti d'extrême droite.

"C'était gênant, dérangeant et même contraire à nos principes de voir des gens cagoulés défiler : la loi l'interdit et la loi doit être respectée", réagit mardi 9 mai sur franceinfo Laurent Jacobelli, député de Moselle et porte-parole du Rassemblement national (RN). Face à la polémique provoquée par un défilé de plusieurs centaines de militants d'ultradroite samedi 6 mai, le gouvernement va désormais interdire toutes les manifestations de cette mouvance.

"Toute manifestation qui pourrait amener de la violence est interdite en France", poursuit Laurent Jacobelli, "les préfets prendrons leurs responsabilités. Il faut respecter la liberté de manifester mais aussi condamner des mouvements qui pourraient être violents".

Laurent Jacobelli réfute par ailleurs toute proximité entre le RN et ces militants : "Est-ce que vous croyez qu'il y a quelque chose de commun entre les gens qui ont défilé et les parlementaires, les maires du RN ? (...) Si vous voulez trouver des connexions, regardez du côté de La France insoumise et des blacks blocs (...) vous ne trouverez pas ça de notre côté", répond le député. "Nous sommes des gens raisonnables, le RN est un parti de gouvernement et il n'y a aucune comparaison à faire entre les mouvements que nous avons vus dans les rues et le travail que nous faisons".