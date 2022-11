Plus qu'une union des droites, le candidat à la présidence du parti Les Républicains Éric Ciotti "rêve d'une union des électeurs de droite derrière LR". Invité de franceinfo mardi 8 novembre, le député des Alpes-Maritimes défend "une ligne d'indépendance vis-à-vis du pouvoir, du Rassemblement national" mais aussi d'Éric Zemmour, qu'il avait dit "préférer" à Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. "Ce serait s'allier avec des personnes qui veulent notre disparition."



>> Éric Ciotti, Aurélien Pradié, Bruno Retailleau : on vous présente les trois candidats à la présidence de LR

Questionné sur les alliances qui ont récemment porté la droite et l'extrême-droite au pouvoir en Suède, en Italie ou encore en Israël, Éric Ciotti estime que "LR doit d'abord pleinement redevenir de droite et faire revenir les électeurs qui l'ont quitté que ce soit vers Marine Le Pen ou vers Emmanuel Macron."

"Nous sommes les seuls à offrir une alternative entre l'échec macronien et le débat Mélenchon-Le Pen." Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes à franceinfo

"Seul LR peut éviter la triste perspective de monsieur Mélenchon face à Madame Le Pen en 2027, défend-il. C'est cette troisième voie que je veux proposer aux Français à la tête des Républicains."

"Parler sans tabou"

Pour attirer ces électeurs partis vers d'autres formations politiques, Éric Ciotti souhaite "un positionnement clair. Pas d'ambiguïté, pas d'eau tiède, il faut dire les choses. Parler sans tabou de perte d'autorité. Il faut restaurer l'ordre républicain, combattre le chaos migratoire, donner de la liberté à ceux qui travaillent, installer un écart entre le travail et l'assistanat, et défendre notre identité". À Xavier Bertrand qui ne veut pas d'une droite identitaire, il répond qu'être identitaire "ça veut simplement dire aimer la France, son histoire et qu'on ne vienne pas nous imposer demain une culture pas conforme à celle dont on a hérité".

L'élection du président des Républicains aura lieu les week-end des 3 et 10 décembre prochains. Aurélien Pradié, Éric Ciotti et Bruno Retailleau sont candidats. Pour le premier tour, ils seront auditionnés le 26 novembre, avant un vote des militants les 3 et 4 décembre.