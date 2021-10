Présidentielle 2022 : le parti Les Républicains compte désormais plus de 100 000 adhérents

Le parti Les Républicains compte désormais plus de 100 000 adhérents, a appris franceinfo mercredi 27 octobre auprès du parti, confirmant une information du journal Le Figaro. Cette barre symbolique des 100 000 adhérents a été dépassée mercredi.

Une hausse de 26% en un mois

Cette augmentation du nombre d'adhérents est notamment liée à la perspective de l'élection présidentielle de 2022. En effet, le vote interne des 24 et 25 septembre sur le mode de désignation du candidat à la prochaine élection présidentielle a entériné la mise en place d'un congrès, le 4 décembre, pour faire ce choix. Lors de ce congrès, le vote sera réservé aux adhérents à jour de cotisation avant mi-novembre.

Or, depuis ce vote interne, le parti a gagné plus de 20 000 adhérents. Les Républicains comptaient alors 79 181 adhérents. Cela représente une hausse de 26% en un peu plus d'un mois.

Six candidats en lice pour l'investiture

Les six candidats en lice sont Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin et Denis Payre. Le 15 octobre dernier, Xavier Bertrand, qui avait quitté le parti en 2017, avait annoncé reprendre sa carte afin de pouvoir voter pour ce congrès. Il a déposé mercredi ses parrainages d'élus pour participer à ce congrès. Au total, "427 parrainages" ont été déposés, a annoncé Pierre-Henri Dumont, secrétaire général adjoint du parti et soutien de Xavier Bertrand. "En ajoutant les soutiens reçus depuis dimanche, nous dépassons largement les 500 signataires", a-t-il assuré sur Twitter, soit plus du double de ce qui est exigé par le parti.

Quatre débats sont organisés entre les différents candidats avant la tenue du congrès, le 4 décembre. Le 30 novembre, ils débattront ainsi sur France 2 et France Inter à partir de 21h05.