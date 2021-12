Congrès LR : "Ce n'est pas encore gagné", réagissent les soutiens de Valérie Pécresse et Eric Ciotti

Eric Ciotti et Valérie Pécresse sont arrivés en tête des suffrages du premier tour du congrès Les Républicains, avec 25,59% et 25% des voix respectivement. Le second tour débutera vendredi à 8 heures.

Les adhérents du parti Les Républicains devront choisir entre Eric Ciotti et Valérie Pécresse qui sont arrivés en tête du premier tour du congrès de désignation du candidat LR pour la présidentielle, jeudi 2 décembre. C'est le député des Alpes-Maritimes qui est arrivé en tête des suffrages avec 25,59% des voix, alors que la présidente de la région Ile-de-France a recueilli 25% des votes.

Xavier Bertrand et Philippe Juvin ont appelé à voter pour Valérie Pécresse après la proclamation des résultats par le président du parti LR Christian Jacob. Le second tour se déroulera entre vendredi 8 heures et samedi 14 heures, 140 000 adhérents sont appelés à voter.

"Les adhérents ont voté pour la loyauté", estime un soutien d'Eric Ciotti

"Eric Ciotti peut développer une stratégie consistant à dire qu’il est le vote utile de l’électorat tenté par Eric Zemmour et Marine Le Pen", a déclaré sur franceinfo Julien Aubert, député LR du Vaucluse et soutien d’Eric Ciotti, en reconnaissant qu’il a un potentiel électoral plus faible que sa concurrente Valérie Pécresse. "Les adhérents ont voulu envoyer un signal lors de ce premier tour, ils ont voté pour la loyauté", a-t-il ajouté. Lors du second tour, il faudra selon lui être capable d’incarner "l’unité" : "Les électeurs vont réfléchir différemment, Eric Ciotti n’a pas gagné le second tour."

Julien Aubert reconnaît aussi que le second tour "va beaucoup dépendre de l’attitude des compétiteurs : pour qui Michel Barnier et Xavier Bertrand vont appeler à voter", notamment. Michel Barnier, Xavier Bertrand et Philippe Juvin se sont positionnés pour Valérie Pécresse.

"La droite a une belle équipe de France", se réjouit l'équipe de campagne de Valérie Pécresse

"On y croyait depuis le début", a réagi jeudi sur franceinfo Florence Portelli, la vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France, après la qualification de Valérie Pécresse pour le second tour du congrès Les Républicains. Florence Portelli, qui soutient Valérie Pécresse, fait part de son "émotion" après le résultat du premier tour. Florence Portelli affiche sa "joie" tout en reconnaissant que "ce n'est pas encore gagné" même si Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin ont déjà appelé à voter pour la présidente de la région Ile-de-France.

"C'est quand même des aventures humaines, une campagne électorale. Valérie Pécresse, on la suit depuis longtemps, on est comme une petite famille autour d'elle." Florence Portelli, la vice-présidente du Conseil régional d'Ile-de-France à franceinfo

Florence Portelli n'est pas "surprise" par la première place obtenue par Eric Ciotti : "Je le félicite. Il a fait une très belle campagne." Pour elle, c'est le signe que "les militants veulent juste une droite. Point. C'est une droite républicaine qui s'assume, qui ne pense pas qu'il faut qu'elle se fasse dicter ce qu'elle doit penser". Elle salue également les autres candidats de la primaire "qui ont été courageux et montré que la droite avait une belle équipe de France capable de gouverner ensemble".

"Des valeurs communes" avec Valérie Pécresse, selon un soutien de Xavier Bertrand

"Valérie Pécresse est la plus proche de ce que nous pouvons avoir comme valeurs communes", a déclaré sur franceinfo Valérie Debord, vice-présidente LR de la région Grand-Est, et soutien de Xavier Bertrand. Le président de la région Hauts-de-France a déjà appelé à voter pour Valérie Pecresse au second tour du congrès LR.

"C'est aujourd'hui Valérie vers qui nous pouvons le plus facilement nous tourner." Valérie Debord, vice-présidente LR de la région Grand Est à franceinfo

"Je suis déçue pour le candidat que je soutiens et à qui je renouvelle l'intégralité de mon amitié, mais je suis heureuse pour ma famille politique qui donne un bel exemple, explique Valérie Debord. C'est une belle façon d'exprimer ses valeurs et c'est important, ce que nous avons fait. Nous l'avons fait sans acrimonie et avec intelligence."