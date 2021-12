DIRECT. Présidentielle 2022 : le taux de participation au premier tour du congrès LR s'élève à 73,6% à 10 heures

Ce qu'il faut savoir

Bientôt la fin du suspense. Les résultats du premier tour du congrès de désignation du candidat Les Républicains à l’élection présidentielle seront dévoilés à 14h30, jeudi 2 décembre, soit trente minutes après la fin du vote en ligne. Le taux de participation s'élevait à 73,6% à 10 heures, au deuxième jour du scrutin. Suivez notre direct.

Un scrutin serré. Aucun des cinq candidats n'ayant écrasé le match, le résultat du premier tour s'annonce serré. Toutes les configurations de second tour sont possibles entre les quatre principaux candidats : Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Michel Barnier et Eric Ciotti. Philippe Juvin fait, lui, figure d'outsider.

Les candidats auront quelques heures pour s'exprimer. Une fois les noms des finalistes dévoilés, chacun pourra sortir de la réserve imposée par la campagne, jusqu'à 23h59 jeudi soir. "On ne veut pas de tractations, de couteaux sous la gorge, il faut que ça aille vite et bien", a expliqué mercredi le porte-parole du parti, Gilles Platret, sur BFMTV.

Un second tour vendredi. Les 140 000 adhérents sont appelés à voter pour le second tour entre vendredi 8 heures et samedi 14 heures. Le nom du candidat de la droite à la présidentielle sera annoncé dans la foulée par le président du parti, Christian Jacob.