Présidence des Républicains : Aurélien Pradié veut "porter une nouvelle espérance" face à "la situation catastrophique" de la droite

"La situation est catastrophique pour la droite républicaine", reconnaît Aurélien Pradié, député Les Républicains du Lot et candidat à la présidence de son parti, invité mardi 13 septembre sur France Inter. "Je pourrai ne pas le dire et expliquer à tous mes amis qu'il faut dormir tranquille et continuer comme avant, mais la réalité, c'est que nous ne parlons plus à personne", poursuit-il.

Un "chantier immense"

Face à Eric Ciotti et Bruno Retailleau, également candidats à la présidence des Républicains, Aurélien Pradié souhaite "porter une nouvelle espérance pour [sa] famille politique" et "rebâtir une droite populaire". "Celle qui s'adresse à tous les Français, de l'ouvrier à l'artisan, au fonctionnaire, jusqu'à celui pour qui la vie est plus facile", précise-t-il. Le député du Lot dit vouloir porter les valeurs d'une droite "responsable", "qui croit en l'humanisme, qui respecte chacun, y compris les plus modestes".

.@AurelienPradie candidat à la présidence de LR : "J'y crois, je veux porter une nouvelle espérance pour ma famille politique" #le7930inter pic.twitter.com/QE58lUEhde — France Inter (@franceinter) September 13, 2022

"Je suis candidat parce qu'il y a un chantier immense et que le courage ne me manque pas", ajoute l'actuel secrétaire général des LR. "Il faut tout changer, mais encore faut-il incarner ce changement", estime Aurélien Pradié, qui ne souhaite pas rejouer "éternellement les matchs d'hier et d'avant-hier".

Sur les questions régaliennes, Aurélien Pradié propose de rendre tous les titres de séjour "probatoires". "Tous, sans exception", insiste-t-il. "Vous aurez trois ans pour faire vos preuves, pour apprendre à parler français, pour passer un diplôme dont notre pays a besoin, pour démontrer que vous épousez les institutions de notre pays", explique l'élu Républicain. Il suggère de soumettre les demandeurs de titres de séjour à "un test tous les ans pendant 3 ans". "C'est l'idée que je me fais de la promesse républicaine, du rayonnement et de l'exigence régalienne", résume-t-il.