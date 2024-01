Elections européennes : le RN "parle beaucoup" mais "ne fait rien" au Parlement, lance la tête de liste de LR François-Xavier Bellamy

François-Xavier Bellamy, député européen et tête de liste des Républicains (LR) pour les élections européennes, était l'invité des "4 Vérités", dans "Télématin", sur France 2, mardi 16 janvier.

Le patron des Républicains (LR), Éric Ciotti, a annoncé lundi 15 janvier sur TF1 que François-Xavier Bellamy sera la tête de liste du parti aux élections européennes de juin. Invité au lendemain de cette officialisation dans les "4 Vérités" sur France 2, le député européen a estimé qu'"il reste encore à reconstruire une Europe efficace qui rende nos démocraties plus libres, plus souveraines et plus capables de maîtriser leur destin".

🔴🗣️ "Le RN parle beaucoup mais en réalité il ne fait rien. Au bout de 5 ans de mandat, les élus du RN n'auront pas déplacé une virgule dans un texte européen" estime François-Xavier Bellamy. #Les4V @fxbellamy pic.twitter.com/nZTYQwWIJs — Telematin (@telematin) January 16, 2024

François-Xavier Bellamy en a profité pour critiquer l'action du Rassemblement national (RN) au Parlement européen, affirmant que le parti "parle beaucoup" mais qu'"en réalité, il ne fait rien". Rappelant que le RN a remporté les élections européennes en France en 2019, le député européen a déclaré qu'"au bout de cinq ans de mandat, les élus du RN n'auront pas déplacé une virgule dans un seul texte européen".



"Rien n'est aujourd'hui acté" sur la composition de la liste LR

Interrogé sur la possibilité que Nadine Morano soit la numéro 2 de la liste LR pour les élections européennes, François-Xavier Bellamy a indiqué que "rien n'est aujourd'hui acté à ce stade" et que "les choses viendront en leur temps". "C'est aussi ça qui nous distingue du macronisme, c'est que nous ne passons pas notre temps à faire des castings et à chercher l'affichage de noms pour pouvoir seulement exister dans la communication. Notre but, c'est de parler du fond", a lancé le député européen, quelques jours après le remaniement du gouvernement.