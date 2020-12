VIDEO. Régionales : Jean-Michel Blanquer est "le meilleur choix pour la région Île-de-France", selon la députée LREM Aurore Bergé

Jean-Michel Blanquer est "le meilleur choix pour la région Île-de-France", a estimé la députée LREM Aurore Bergé sur franceinfo dimanche 6 décembre matin. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education nationale, a été nommé vendredi soir référent de La République en marche pour la région Île-de-France.

Je crois que ce qu'il a fait pour l'école est une très bonne démonstration de ce qu'on peut faire dans la région la plus inégalitaire dans notre pays, la plus contrastée. Aurore Bergé à franceinfo

"Démontrer que l'égalité des chances passe par l'affirmation des valeurs républicaines, il l'incarne de manière très claire depuis trois ans. Il faut qu'il continue à le faire et je crois que ce serait une chance pour l'Île-de-France qu'il soit notre candidat", a-t-elle développé.

Un "certain nombre" de Marcheurs du gouvernement "sont prêts à aller au combat", selon l'élue. "Je crois que c'est une bonne chose de démontrer que des membres du gouvernement et des parlementaires sont prêts à s'engager pour des élections qui sont majeures. Les régionales, ce sont des enjeux essentiels au quotidien des Français en matière d'attractivité économique, d'emploi, de mobilité. Je crois que cela mérite un engagement fort et je crois que ce sera le cas."