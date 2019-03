VIDEO. Enquête pour fraude fiscale : "Je suis parfaitement serein", assure Thierry Solère

"Je suis parfaitement serein, sinon je ne serais pas à votre micro. Je ne continuerais pas ma vie politique si je considérais que j'avais commis là quelque infraction que ce soit", a déclaré Thierry Solère, invité de franceinfo jeudi 7 mars, visé par une enquête pour fraude fiscale et trafic d'influence.

Le député La République en marche (LREM) des Hauts-de-Seine a souligné qu'il n'était pas mis en examen. "Il y a une phrase qu'on dit toujours et que parfois on oublie : 'Quand on est mis en examen, on est présumé innocent'. Il se trouve que je ne suis pas mis en examen. Je suis bien présumé innocent et je ne suis même pas mis en examen", a-t-il expliqué. "J'ai moi-même déposé une plainte, car j'ai subi de graves dysfonctionnements", a ajouté le parlementaire, qui dénonce une action du parquet de Nanterre dans l'action le concernant.

Thierry Solère a aussi pointé l'attitude de Jean-Luc Mélenchon, lui-même confronté à la justice : "J'ai répondu à toutes les questions, et je continuerai à le faire, que la justice me pose. Je ne suis pas 'sacré' comme Jean-Luc Mélenchon", a-t-il déclaré, faisant référence aux déclarations du chef de file de La France insoumise lors de perquisitions le 16 octobre 2018.