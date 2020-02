"Un sentiment de lassitude et d'inutilité" : deux députés LREM quittent le parti

Frédérique Tuffnell a annoncé sa décision de quitter le parti et le groupe majoritaire, tandis que Xavier Batut a choisi de se mettre "en retrait" de LREM, tout en y restant apparenté.

Encore des départs chez les députés "marcheurs". Frédérique Tuffnell a annoncé jeudi 6 février sa décision de quitter le parti et le groupe majoritaire, tandis que comme trois autres élus en janvier, Xavier Batut a choisi de se mettre "en retrait" du parti, tout en restant apparenté au groupe à l'Assemblée.

Dans un communiqué, le député de Seine-Maritime évoque la situation locale dans son département et estime à l'approche des élections municipales que le "renouvellement promis n'est pas au rendez-vous". LREM reproduit "le fonctionnement des autres partis politiques", dit cet élu, plaidant pour "moins de verticalité".

"Creuser davantage le fossé"

Dans un message adressé au chef de file des "marcheurs", Gilles Le Gendre, Frédérique Tuffnell, élue de Charente-Maritime, a notamment invoqué son refus de "creuser davantage le fossé" créé par la réforme des retraites entre les Français et la majorité.

Cette cadre de 63 ans, qui siège à la commission du Développement durable, a expliqué avoir "vraiment porté" la campagne d'Emmanuel Macron, mais dit avoir atteint un "point de non retour". Elle estime que "la volonté de réforme et la vitesse imposée" ont "pris le pas sur la capacité d'écoute du gouvernement et la concertation avec les Français". Cette cadre de 63 ans, qui siège à la commission du Développement durable, dit aussi vivre "une grande frustration du fait du manque d'appétence du groupe pour les sujets environnementaux".

"La quantité d'investissement pour obtenir une minuscule victoire, me conduit à un sentiment de lassitude et d'inutilité", conclut-elle. La députée siègera dans un premier temps chez les non-inscrits.

Avec ce nouveau départ, les effectifs du groupe LREM tombent à 300 membres et apparentés à l'Assemblée contre 314 en 2017 (en comptant le président de l'Assemblée Richard Ferrand), alors que la majorité absolue est à 289 sièges.